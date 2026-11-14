Milan U16 da impazzire: vittoria nel derby contro l'Inter allo scadere!

Il Milan U16, categoria Allievi Nazionali, ha vinto il derby contro l'Inter 1-0 con un gol segnato al 93° minuto

Il Milan U16, categoria Allievi Nazionali, ha ottenuto nel pomeriggio di sabato una vittoria da impazzire. I rossoneri allenati da mister Simone Baldo hanno sconfitto l'Inter nel derby di categoria nel modo più dolce possibile: con un gol segnato all'ultimo minuto. Successo del Milan per 1-0 con una rete segnata al minuto 93, grazie alla giocata di Giuseppe Santopaolo che ha fatto impazzire il Puma House of Football.

Con questa vittoria il Milan si conferma in vetta alla classifica, pur avendo anticipato rispetto a tutte le altre squadre: sono infatti 4 i punti di vantaggio su Atalanta e Udinese che giocheranno domani. Sull'Inter invece c'è un importante margine di 8 punti.