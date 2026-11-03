Settore giovanile, tutti i risultati del weekend rossonero
Non solo la Prima Squadra maschile: il weekend dei Derby di Milano sorride anche all'Under 17 di Mister Parolo, corsara per 3-2 sul campo dell'Inter con delle reti di pregevole fattura (soprattutto le prime di Esposti e Marasco). Un fine settimana che ha generalmente sorriso alle rappresentative maschili, dal momento che anche la Primavera e l'Under 18 hanno colto due bei successi in trasferta. Prima vittoria stagionale per l'Under 15 femminile, impegnata nel campionato Under 13 maschile "Pro".
I RISULTATI DEL WEEKEND:
PRIMAVERA MASCHILE: 9ª giornata, Monza-Milan 0-5 (24' Anastasio, 28' e 25'st Zaramella, 20'st Grassini, 45'st Messaoudi)
PRIMAVERA FEMMINILE: 6ª giornata, Roma-Milan 1-0
UNDER 18: 9ª giornata, Cesena-Milan 1-2 (16' e 11'st Babaj)
UNDER 17: 8ª giornata, Inter-Milan 2-3 (24' Esposti, 39' Marasco, 40'st Kateete)
UNDER 17 FEMMINILE: Campionato (U14 maschile), Torino-Milan 4-0
UNDER 15 FEMMINILE: Campionato (U13 maschile), Milan-Lumezzane 4-3 (Luccarelli, Toma, Petruzzellis, Nembri)
UNDER 14: Campionato, Pro Vercelli-Milan 0-5 (5' e 4'st Gambarotto, 9' Mazreku, 14' D'Anna, 31'st Baggi)
UNDER 13 FEMMINILE: Campionato, Siziano-Milan 1-0
UNDER 12: Campionato, Milan-MFA 5-0 (Kacaj x2; Lala, Lombardo, Morganella)
UNDER 11: Campionato, Franco Scarioni-Milan 2-2 (Palama, Pisani)
UNDER 11 FEMMINILE: Campionato, Milan-Rondò Dinamo 4-5 (Palizzi x2, Aglioni, Focarete)
UNDER 10: Campionato, Milan-Vighignolo 19-2 (Pagani x6, Soncini x6; Bof x3; Tascone x2; Tobia, Villa)
UNDER 9: Campionato, Frog Milano-Milan 0-22 (Caputo x3, Collu x3, Fall x3; Capezzuto x2, D’Alise x2, Guiglia x2, Lorenti x2, Meroni x2, Ruta x2; autogol)
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