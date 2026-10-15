Torna titolare. Il CorSport: "Tutti gli occhi su Camarda"

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Francesco Camarda partirà per la prima volta titolare con la maglia del Milan questa sera dopo 100 settimane

100 settimane dopo l'ultima volta Francesco Camarda tornerà a vestire la maglia del Milan, ma da titolare. Ruben Amorim è infatti orientato a puntare sul giovane talento italiano per la sfida di questa sera contro il Salisburgo, complice anche una necessità fisiologica di Gonçalo Ramos di rifiatare in vista del tour de force che vedrà impegnato il Diavolo da qui al prossimo 8 novembre.

Il classe 2008 dovrà dunque dimostrare di meritarsi la fiducia che club ed allenatore hanno riversato su di lui in estate, sfruttando il momento e l'occaione che gli è stata concessa. In merito a questo Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato: "Tutti gli occhi su Camarda".