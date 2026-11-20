Settore giovanile, tutti gli impegni delle squadre rossonere
Sul proprio sito ufficiale il Milan ha anticipato quello che sarà il ricco programma del weekend per le formazioni maschili e femminili del settore giovanile rossonero. Leggi nel dettaglio: "Un confronto al vertice e tanti nuovi appuntamenti per il Settore Giovanile rossonero. Riflettori puntati sulla sfida tra Primavera femminile e Sassuolo, seconda contro prima: dopo il successo sul Parma, la squadra di Bruzzano ospita le neroverdi nella riedizione della Finale dello scorso maggio. Domenica lontano da casa, invece, per la Primavera maschile, attesa dalla Lazio, e per l'Under 17, impegnata sul campo dell'Udinese. Dopo le vittorie nei rispettivi Derby del weekend scorso, Under 16 e Under 15 ospiteranno il Mantova al PUMA House of Football, dove il programma si chiuderà lunedì con la sfida tra Under 18 e Cagliari.
IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:
SABATO 21 NOVEMBRE
UNDER 10 FEMMINILE: Campionato, Siziano Lanterna-Milan, ore 10.00 – C.S. Paganini, Pieve Emanuele
UNDER 16: 10ª giornata, Milan-Mantova, ore 11.00 – PUMA House of Football
UNDER 13 FEMMINILE: Campionato, Assago-Milan, ore 11.00 – C.S. G.S Assago Calcio, Assago
UNDER 9: Campionato, FC Milanese-Milan, ore 11.00 - Milanese Football Training Center, San Donato
UNDER 15: 10ª giornata, Milan-Mantova, ore 13.00 – PUMA House of Football
UNDER 10: Campionato, Sempione Half-Milan, ore 14.30 – C.S. Comunale "Mario Di Marco"
UNDER 13: Campionato, Milan-Folgore Caratese, ore 16.00 – PUMA House of Football
UNDER 11: Campionato, Villa-Milan, ore 16.30 – C.S. Comunale "G. Mauro"
UNDER 11 FEMMINILE: Campionato, Sempione Half-Milan, ore 16.30 – C.S. Comunale "Mario Di Marco"
DOMENICA 22 NOVEMBRE
UNDER 10: Campionato (recupero), Rhodense-Milan, ore 9.30 – Campo Comunale Pirandello, Rho
PRIMAVERA: 11ª giornata, Lazio-Milan, ore 11.00 – Stadio "Mirko Fersini", Formello (RM)
UNDER 14: Campionato, Milan-Folgore Caratese, ore 11.00 – PUMA House of Football
UNDER 9: Campionato (recupero), Milan-MFA, ore 11.00 - PUMA House of Football
UNDER 17: 10ª giornata, Udinese-Milan, ore 11.30 – Campo TBD
PRIMAVERA FEMMINILE: 8ª giornata, Milan-Sassuolo, ore 14.30 – PUMA House of Football
UNDER 15 FEMMINILE: Campionato, Mantova-Milan, ore 14.30 – C.S. Comunale, Porto Mantovano (MN)
UNDER 17 FEMMINILE: Campionato, Milan-Como, ore 15.30 – PUMA House of Football
LUNEDÌ 23 NOVEMBRE
UNDER 18: 12ª giornata, Milan-Cagliari, ore 14.00 – PUMA House of Football"
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