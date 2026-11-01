Dopo la Prima Squadra anche il Milan U17 di Parolo vince il derby: il risultato
Dopo la Prima Squadra anche il Milan U17, nel campionato Allievi Nazionali, vince il Derby contro l’Inter. Nel Konami Football Centre in Memory of Giacinto Facchetti di Milano Niguarda i rossoneri vincono 2-3 la gara valida per l’ottava giornata. A segno, tutti nel secondo tempo, Esposti, Marasco e Kateete.
LE FORMAZIONI
INTER U17: Costante, Bagnara, Barcella, Omini, Di Carlo, Lucarelli, Palmini, Ferri, Serantoni, Castellarin, Seghezzi. A disp.: Bettinelli, Puglisi, Poltronieri, Zambon, Keqi, Zebrauskas, Penta, Omini P. All. Schiavini
MILAN U17: Galimberti, Marchello, Bacuzzi, Ghislini, Zompas, Carbone, Seye Abdou, Sorrentino, De Nicola, Marasco, Esposti. A disp.: Coluzzi, Begmetyuk, Ambrosoli, Ametrano, Bernabè, Piazza, Rossini, Kateete, Bogogna. All. Parolo.
CAMBI MILAN: Ametrano per Ghislini, Piazza per Marasco, Kateete per Sorrentino, Bernabè per Esposti, Begmetyuk per Seye, Ambrosoli per De Nicola.
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