Dopo la Prima Squadra anche il Milan U17 di Parolo vince il derby: il risultato

Dopo la Prima Squadra anche il Milan U17 di Parolo vince il derby: il risultatoMilanNews.it
Oggi alle 17:36Settore Giovanile
di Manuel Del Vecchio

Dopo la Prima Squadra anche il Milan U17, nel campionato Allievi Nazionali, vince il Derby contro l’Inter. Nel Konami Football Centre in Memory of Giacinto Facchetti di Milano Niguarda i rossoneri vincono 2-3 la gara valida per l’ottava giornata. A segno, tutti nel secondo tempo, Esposti, Marasco e Kateete.

LE FORMAZIONI

INTER U17: Costante, Bagnara, Barcella, Omini, Di Carlo, Lucarelli, Palmini, Ferri, Serantoni, Castellarin, Seghezzi. A disp.: Bettinelli, Puglisi, Poltronieri, Zambon, Keqi, Zebrauskas, Penta, Omini P. All. Schiavini

MILAN U17: Galimberti, Marchello, Bacuzzi, Ghislini, Zompas, Carbone, Seye Abdou, Sorrentino, De Nicola, Marasco, Esposti. A disp.: Coluzzi, Begmetyuk, Ambrosoli, Ametrano, Bernabè, Piazza, Rossini, Kateete, Bogogna. All. Parolo.

CAMBI MILAN: Ametrano per Ghislini, Piazza per Marasco, Kateete per Sorrentino, Bernabè per Esposti, Begmetyuk per Seye, Ambrosoli per De Nicola.