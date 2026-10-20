Settore giovanile Milan: tutti i risultati del weekend rossonero
Fine settimana positivo per il Settore Giovanile rossonero, impreziosito dal doppio successo delle formazioni Primavera. La squadra maschile ha ritrovato la vittoria superando 2-0 il Cagliari, mentre la femminile ha espugnato il campo del Como 1907 con lo stesso risultato, conquistando il quarto successo consecutivo e confermandosi al 1° posto in classifica al pari della Roma. Tre punti anche per l'Under 17 maschile, vittoriosa 2-1 sul Padova e stabile nella zona di vertice. Scopriamo tutti i risultati del weekend.
I RISULTATI DEL WEEKEND:
PRIMAVERA MASCHILE: 7ª giornata, Milan-Cagliari 2-0 (13' Anastasio, 11'st rig. Cullotta)
PRIMAVERA FEMMINILE: 4ª giornata Como 1907-Milan 0-2 (Zanoni x2)
UNDER 18: 7ª giornata, Bologna-Milan 4-1 (11'st Di Marco)
UNDER 17: 5ª giornata, Milan-Padova 2-1 (40' Carbone, 45' Marasco)
UNDER 17 FEMMINILE: Campionato (U14 maschile), Milan-Milan 0-7
UNDER 15 FEMMINILE: Campionato (U13 maschile), Atalanta-Milan 4-1 (ris. FIGC)
UNDER 14: Campionato, Milan U17F-Milan 0-7 (Magrassi x2; Zani, Mazreku x3, Cocco)
UNDER 13: Campionato, Pro Vercelli-Milan 0-7 (Arama, Esiemoghie x2, Perfetti, Caca, Campus, Boriani)
UNDER 13 FEMMINILE: Campionato, Milan-Real Trezzano 5-3 (Delia, autogol, Aliprandi, Carofiglio, Delmiglio)
UNDER 12: Campionato, Milan-Vigor Milano 3-3 (Canito, Ferrara, Vera)
UNDER 11 FEMMINILE: Campionato, Pro Sesto (M)-Milan 4-1 (ris. FIGC)
UNDER 10: Campionato, Accademia Internazionale-Milan 0-10 (Pagani x4, Mboup x4, Tascone, Bof)
UNDER 10 FEMMINILE: Campionato, Ausonia Academy-Milan 7-4 (Covolo, Marra, Di Giustino, Fioretti)
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