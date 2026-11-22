In campo il Milan U17 di Parolo: le formazioni della sfida con l'Udinese
Questa mattina in campo anche la formazione rossonera U17 allenata da Marco Parolo. Queste le formazioni ufficiali della sfida con l'Udinese
Alle 11.30 scenderanno in campo Udinese-Milan U17. Queste le distinte delle due formazioni, con i rossoneri che sono allenati da Marco Parolo.
UDINESE: Insanic, Lampitelli, Dedej, Morassi, Pecere, Gjergji, Segatto, Morando, Moro, Iob, Saramin. A disp.: Pirih, Lesizza, Nicolettis, Bortolussi, Marcelino, Vosca, Belletti, Corso, Valentinuzzi. All. Tendino
MILAN: Galimberti, Marchello, Bacuzzi, Ghislini, Zempas, Carbone, Bernabé, Sorrentino, De Nicola, Marasca, Esposti. A disp.: Bogogna, Begmetyuk, Ambrosoli, Seye Abdou, Braida, Piazza, Kateete, Ametrano. All. Parolo.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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