Milan, settore giovanile: tutti i risultati del weekend rossonero

Tutti i risultati delle squadre maschili e femminili del settore giovanile del Milan

Nel fine settimana del Settore Giovanile rossonero sorridono le Under 16 e Under 15 maschili, entrambe vittoriose nel doppio confronto contro i pari età del Como: 3-0 per i ragazzi di Baldo, 4-0 per quelli di Cresta. Andamento a braccetto per le due squadre, perché in entrambi i casi sono 13 punti dopo 5 giornate disputate, con la vetta dei rispettivi gironi di categoria. Pari esterno in Sardegna per l'Under 17 di Parolo, sorride a Novara l'Under 14.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA MASCHILE: 6ª giornata, Atalanta-Milan 2-0

UNDER 18: 6ª giornata, Milan-Juventus 0-4

UNDER 17: 5ª giornata, Cagliari-Milan 1-1 (12' Marchello)

UNDER 17 FEMMINILE: Campionato (U14 maschile), Alcione-Milan 8-0

UNDER 16: 5ª giornata, Milan-Como 3-0 (26' Braida, 44' Amagua, 4'st Bernasconi)

UNDER 15: 5ª giornata, Milan-Como 4-0 (11', 7'st e 15'st Baú; 26' Fresolone)

UNDER 15 FEMMINILE: Campionato (U13 maschile), Milan-Inter 0-4 (ris. FIGC)

UNDER 14: Campionato, Novara-Milan 0-1 (4' Mamadou)

UNDER 13: Campionato, Lecco-Milan 1-4 (Portanova x2; Guerci, Boriani)

UNDER 13 FEMMINILE: Campionato, Romano Banco-Milan 3-2 (Loconte, Carofiglio)

UNDER 11: Campionato, Milan-Real Trezzano 11-1 (Trovato x2; Pisani, Paganelli, Cinalli, Locatelli, Morganella, Grazioli, Casati, Mineo, Beltrame)

UNDER 10: Campionato, Milan-Aldini 10-2 (Pagani x2, Bonfanti x2, Meroni x2, Mboup Papa x2; Bof, Soncini)

UNDER 10 FEMMINILE: Campionato, Milan-Buccinasco 3-5 (Monaco x2; Ceva)

UNDER 9: Campionato, Iris 1914-Milan 3-8 (Caputo x7; Lorenti)