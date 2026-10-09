Settore Giovanile, il programma del weeekend: torna la Primavera
Un weekend ricco di gare per il Settore Giovanile rossonero, con impegni distribuiti tra sabato 10 e lunedì 12 ottobre. Si parte sabato con diversi incontri importanti: la Primavera sarà impegnata sul campo dell'Atalanta, mentre l'Under 17 farà visita al Cagliari e l'Under 15 femminile affronterà l'Inter nel derby. Domenica doppio incrocio con il Como per Under 15 e Under 16; in campo anche le squadre più piccole appartenenti alle attività di base dall'U13 in giù, mentre lunedì sarà l'Under 18 a chiudere il programma con la sfida casalinga contro la Juventus.
IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:
SABATO 10 OTTOBRE
UNDER 13: Campionato, Lecco-Milan, ore 10.30 - C.S. "Al Bione", Lecco
UNDER 17: 5ª giornata, Cagliari-Milan, ore 11.30 - CRAI Sport Center, Assemini
PRIMAVERA MASCHILE: 6ª giornata, Atalanta-Milan, ore 13.00 - Centro Sportivo Bortolotti, Zingonia
UNDER 9: Campionato, Iris 1914-Milan, ore 14.00 - Comunale Franco Bettinelli, Milano
UNDER 11: Campionato, Milan-Città di Segrate, ore 15.00 - PUMA House of Football
UNDER 10: Campionato, Milan-Aldini, ore 15.00 - PUMA House of Football
UNDER 14: Campionato, Novara-Milan, ore 16.00 - Novarello Vill. Azzurro, Granozzo con Monticello
UNDER 15 FEMMINILE: Campionato, Milan-Inter, ore 16.00 - PUMA House of Football
UNDER 13 FEMMINILE: Campionato, Romano Banco-Milan, ore 17.15 - Campo Sportivo Comunale "Manzoni", Buccinasco
UNDER 17 FEMMINILE: Campionato, Alcione-Milan, ore 17.30 - Centro Sportivo Kennedy, Milano
DOMENICA 11 OTTOBRE
UNDER 10 FEMMINILE: Campionato, Milan-Buccinasco, ore 10.30 - PUMA House of Football
UNDER 15: 5ª giornata, Milan-Como, ore 11.00 - PUMA House of Football
UNDER 16: 5ª giornata, Milan-Como, ore 15.00 - PUMA House of Football
LUNEDÌ 12 OTTOBRE
UNDER 18: 6ª giornata, Milan-Juventus, ore 15.00 - PUMA House of Football
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