Settore Giovanile, il programma del weeekend: torna la Primavera

Un weekend ricco di gare per il Settore Giovanile rossonero, con impegni distribuiti tra sabato 10 e lunedì 12 ottobre. Si parte sabato con diversi incontri importanti: la Primavera sarà impegnata sul campo dell'Atalanta, mentre l'Under 17 farà visita al Cagliari e l'Under 15 femminile affronterà l'Inter nel derby. Domenica doppio incrocio con il Como per Under 15 e Under 16; in campo anche le squadre più piccole appartenenti alle attività di base dall'U13 in giù, mentre lunedì sarà l'Under 18 a chiudere il programma con la sfida casalinga contro la Juventus.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 10 OTTOBRE

UNDER 13: Campionato, Lecco-Milan, ore 10.30 - C.S. "Al Bione", Lecco

UNDER 17: 5ª giornata, Cagliari-Milan, ore 11.30 - CRAI Sport Center, Assemini

PRIMAVERA MASCHILE: 6ª giornata, Atalanta-Milan, ore 13.00 - Centro Sportivo Bortolotti, Zingonia

UNDER 9: Campionato, Iris 1914-Milan, ore 14.00 - Comunale Franco Bettinelli, Milano

UNDER 11: Campionato, Milan-Città di Segrate, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 10: Campionato, Milan-Aldini, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 14: Campionato, Novara-Milan, ore 16.00 - Novarello Vill. Azzurro, Granozzo con Monticello

UNDER 15 FEMMINILE: Campionato, Milan-Inter, ore 16.00 - PUMA House of Football

UNDER 13 FEMMINILE: Campionato, Romano Banco-Milan, ore 17.15 - Campo Sportivo Comunale "Manzoni", Buccinasco

UNDER 17 FEMMINILE: Campionato, Alcione-Milan, ore 17.30 - Centro Sportivo Kennedy, Milano

DOMENICA 11 OTTOBRE

UNDER 10 FEMMINILE: Campionato, Milan-Buccinasco, ore 10.30 - PUMA House of Football

UNDER 15: 5ª giornata, Milan-Como, ore 11.00 - PUMA House of Football

UNDER 16: 5ª giornata, Milan-Como, ore 15.00 - PUMA House of Football

LUNEDÌ 12 OTTOBRE

UNDER 18: 6ª giornata, Milan-Juventus, ore 15.00 - PUMA House of Football