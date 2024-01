Panchina d'Oro, il vecchio e il nuovo responsabile del settore giovanile del Milan premiati come secondi

Si è svolta quest'oggi, presso il centro tecnico di Coverciano, la trentaduesima edizione della Panchina d'Oro, la cerimonia che celebra i migliori allenatori della passata stagione. Lo scorso anno la Panchina d'oro per quando fatto nella stagione 2021/22 è stata vinta dall'allenatore del Milan, Stefano Pioli. Tra i premiati, come da tradizione, ci sono i tecnici delle squadre di Serie A, Serie B e Serie C maschile, di Serie A e Serie B femminile, della Serie A di calcio a cinque (sia maschile che femminile) e il miglior responsabile di settore giovanile in Italia, che riceverà il premio intitolato a Mino Favini.

E proprio quest'ultimo riconoscimento - consegnato da Albertini e Zaccheroni - va a Roberto Samaden, ex Inter ora responsabile del settore giovanile dell'Atalanta. Secondo posto per Angelo Carbone ex responsabile del Milan, Francesco Palmieri del Sassuolo e Vincenzo Vergine (ex Roma, ora al Milan).