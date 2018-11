Settore giovanile: i risultati del weekend

La sconfitta del Milan Primavera è stata l'unica nota negativa di un weekend molto positivo per il nostro settore giovanile. I ragazzi di Mister Lupi dovranno mettersi alle spalle e superare il pesante ko di Bergamo, preparando al meglio un'altra grande partita: il Derby. Dopo la sosta, sabato 24 alle 13.00 allo stadio Franco Ossola di Varese, l'Inter rappresenterà un avversario adatto per riscattarsi.

Per il resto, solo vittorie per i rossoneri. Al Vismara per gli U17 è arrivato un prezioso 2-1 in rimonta ai danni della SPAL, che gli ha permesso di salire sesti in classifica. Non sbagliano U16 e gli U15 contro il Cittadella, battuto rispettivamente 4-2 e 2-1: i 2003, grazie a un'ottima ripresa, e i 2004, sbrigando la pratica nel primo tempo, hanno raggiunto il secondo posto. E poi dagli U14 agli U15 femminile, fino ai Pulcini 2010: sono stati 60, in totale, i gol segnati.

TUTTI I RISULTATI E I MARCATORI DEL WEEKEND:

MILAN PRIMAVERA: 8° giornata, Atalanta-Milan 6-1 (8' Tsadjout)

U17: 9° giornata, Milan-SPAL 2-1 (12'st Colombo, 23'st Angeli)

U16: 9° giornata, Milan-Cittadella 4-2 (14'st Tomella, 24'st N'Gbesso, 36'st e 40'st Nasti)

U15: 9° giornata, Milan-Cittadella 2-1 (27' Alesi, 32' Anane)

U14: 7° giornata, Renate-Milan 0-3 (11' Mangiameli, 22' autogol, 28' Nahrudnyy)

U13: 7° giornata, Feralpisalò-Milan 0-7 (2 Sia, Brocch, Lezo, Konate, Bonomi, Mancioppi)

ESORDIENTI 2007: 5° giornata, Milan-Accademia Pavese 7-0 (3 Sassi, 2 Sculli, Sansone, Perera)

ESORDIENTI 2008: 5° giornata, Pavia-Milan 1-4 (2 Camarda, Mingirulli, Borsani)

PULCINI 2009: 5° giornata, Milan-Ausonia 4-0 (2 Mastroianni, Colombo, Avogadro)

PULCINI 2010: 5° giornata, Cimiano-Milan 3-4 (3 Borsa, Argint)

U15 FEMMINILE: 7° giornata, Milan-Pro Sesto 10-0 (3 Dal Brun, 2 Nano, Negri, Bacullo, Biancardini, Avallone, Bruschi)

ESORDIENTI 2005/06 FEMMINILE: 6° giornata, Zivido-Milan 0-7 (3 Grimaldi, 2 Rossi, Sperduto, Orsenigo)

PULCINE 2007 FEMMINILE: 6° giornata, Milan-Città di Opera 4-0 (3 Montaperto, Alaimo)

PULCINE 2008 FEMMINILE: 6° giornata, Polisportiva Corsico-Milan 0-1 (Atamo)