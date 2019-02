Settore giovanile, i risultati del weekend

È andata male la trasferta di Roma per il Milan Primavera, ko 4-0 nella 17° giornata di campionato. Una gara difficile in partenza e ancora più in salita in campo, soprattutto dopo il 2-0 di Cangiano (tripletta). Nella ripresa i ragazzi di Mister Giunti ci hanno provato, andando più volte vicino al gol ma lasciando anche più spazio alle ripartenze avversarie, che ne hanno approfittato. Adesso il calendario metterà di fronte big match e scontri diretti ancora più delicati e importanti: a partire da Milan-Juve, in programma sabato 9 alle 13.00 allo stadio Franco Ossola di Varese.

Derby amaro per gli U17, battuti 2-0 al Vismara dopo aver subito un gol per tempo contro la capolista solitaria del girone B. I rossoneri hanno comunque confermato il terzo posto, ora condiviso insieme alla SPAL a quota 29 punti. Nella doppia parentesi di Cagliari, poi, gli U16 hanno pareggiato 0-0, rimanendo secondi ma accorciando il vantaggio sull'Atalanta (+1), e gli U15 hanno vinto 1-0 grazie alla rete decisiva in apertura di Cifuentes, restando in scia della vetta (-3).

TUTTI I RISULTATI E I MARCATORI:

MILAN PRIMAVERA: 17° giornata, Roma-Milan 4-0

U17: 4° giornata di ritorno, Milan-Inter 0-2

U16: 4° giornata di ritorno, Cagliari-Milan 0-0

U15: 4° giornata di ritorno, Cagliari-Milan 0-1 (3' Cifuentes)

U13: Cremonese-Milan 1-3 (autogol, Lezo, Mancioppi)

U15 FEMMINILE: Milan-Dreamers 7-0 (2 Negri, Avallone, Cigallino, Pezzoli, Semplici,

Meazza)