Settore giovanile: il programma del weekend

MilanNews.it

È ai nastri di partenza un altro weekend del Settore Giovanile rossonero. Nella giornata di sabato, Under 16 e Under 15 ospiteranno l'Hellas Verona al PUMA House of Football nel primo match di ritorno: l'U16 di Baldo vuole difendere il primo posto occupato nella prima metà di campionato, mentre l'U15 di Bertuzzo - momentaneamente seconda - riparte con l'obiettivo di avvicinarsi al vertice. Sfida casalinga contro l'Hellas, ma domenica, anche per i ragazzi guidati da Ignazio Abate, che vogliono riscattare il ko nel Derby e tornare al successo in Primavera 1. Trasferte per U17, sul campo della SPAL, e Primavera Femminile, a domicilio della Fiorentina per restare in scia della Roma capolista. A chiudere sarà l'Under 18 di Terni, impegnata tra le mura amiche contro la SPAL.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 21 GENNAIO

UNDER 15: 1ª giornata di ritorno, Milan-Hellas Verona, ore 14.30 - PUMA House of Football, Milano

UNDER 16: 1ª giornata di ritorno, Milan-Hellas Verona, ore 15.30 - PUMA House of Football, Milano

DOMENICA 22 GENNAIO

UNDER 17: 3ª giornata di ritorno, SPAL-Milan, ore 11.00 - Centro Addestramento SPAL (Ferrara)

PRIMAVERA FEMMINILE: 1ª giornata di ritorno, Fiorentina-Milan, ore 14.30 - Stadio Comunale San Marcellino (Firenze)

PRIMAVERA: 15ª giornata, Milan-Hellas Verona, ore 15.00 - PUMA House of Football, Milano

UNDER 18: 4ª giornata di ritorno, Milan-SPAL, ore 15.00 - PUMA House of Football, Milano