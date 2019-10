Settore giovanile, il programma del weekend: primavera a Cittadella

Ritornano in campo le formazioni del settore giovanile. La Primavera di Mister Giunti, reduce da tre vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia, è attesa dalla trasferta di Cittadella, per la quarta giornata di Primavera 2. Sette i punti in classifica per i rossoneri, 4 per i granata (un successo con il Venezia e un pareggio con la SPAL).

Impegni casalinghi per U18 e U17, rispettivamente contro Sampdoria e Cagliari. Trasferta "comoda" per U16 e U15, attesi entrambe a Brescia. Nel weekend inizieranno anche i campionati dei più piccoli.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 5 OTTOBRE

PRIMAVERA: 4° giornata, Cittadella-Milan, ore 11.00 - Stadio Tombolato (Cittadella)

U18: 4° giornata, Milan-Sampdoria, ore 16.00 - CS Vismara

U13: 3° giornata, Milan-Calcio Lecco, ore 15.00 - CS Vismara

U12: 1° giornata, Milan-Enotria, ore 15.00 - CS Vismara

U11: 1° giornata, Cimiano-Milan, ore 14.30 - CS Casadei (Milano)

U10: 1° giornata, Milan-Pro Sesto, ore 15.00 - CS Vismara

U9: 1° giornata, Aldini-Milan, ore 14.30 - CS Aldini (Milano)

U13 FEMMINILE: 1° giornata, Lombardia Uno-Milan, ore 16.30 - CS Sant'Ambrogio (Milano)

U10 FEMMINILE: 1° giornata, Freccia Azzurra-Milan, ore 14.30 - CS Don Zoia (Gaggiano)

DOMENICA 6 OTTOBRE

U17: 5° giornata, Milan-Cagliari, ore 15.00 - CS Vismara

U16: 5° giornata, Brescia-Milan, ore 15.00 - Stadio Comunale Mazzocchi (Torbole Casaglia)

U15: 5° giornata, Brescia-Milan, ore 11.00 - CS Comunale (Cellatica)

U14: 3° giornata, Milan-Pergolettese, ore 11.00 - CS Vismara

U17 FEMMINILE: 3° giornata, Milan-Sedriano, ore 10.30 - CS Vismara

U15 FEMMINILE: 3° giornata, Pro Sesto-Milan, ore 16.30 - Stadio Breda (Sesto San Giovanni)

U11 FEMMINILE: 1° giornata, Milan-Pioltellese, ore 10.30 - CS Vismara