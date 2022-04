Settore giovanile Milan: i risultati del weekend

Fonte: acmilan.com

Nel nostro recap sul Settore Giovanile rossonero partiamo dalla Primavera femminile, che riscatta nel migliore dei modi la sconfitta infrasettimanale contro la Juventus con un bel successo sul Tavagnacco (triplette di Avallone e Renzotti). I tre punti permettono alle rossonere di Mister Corti di riportarsi a -1 sulle bianconere (sconfitte in casa della Sampdoria) e di tenere a distanza l'Inter terza quando mancano tre giornate alla fine della stagione regolare.

In un fine settimana dal programma ridotto spiccano certamente le belle vittorie di U16 e U15 sui pari età del Cittadella in quella che è stata, per entrambe le squadre, l'ultima giornata della stagione regolare. I ragazzi di Abate erano già certi del passaggio del turno e con il 9-1 (da segnalare la tripletta di Sia) hanno messo in cassaforte il primo posto nel girone; alla squadra di Bertuzzo, invece, serviva almeno un punto per la qualificazione alla fase nazionale e con il successo per 4-1 hanno confermato anche il primato nel loro raggruppamento. Bravi ragazzi!

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA: 14ª giornata di ritorno, Milan-Bologna 1-4 (24' Robotti)

PRIMAVERA FEMMINILE: 8ª giornata di ritorno, Milan-Tavagnacco 8-0 (17', 1'st e 24'st Avallone; 43', 7'st e 35'st Renzotti; 30' Morleo; 17'st Rossi)

UNDER 18: 12ª giornata di ritorno, Milan-Atalanta 1-1 (16'st Condello)

UNDER 17 FEMMINILE: 2ª giornata di ritorno (recupero), Airoldi-Milan 0-13 (5', 10' e 26' Pecce; 43', 4'st e 16'st Adelfio; 8' Pengo; 24' autogol; 41' Cappa A.; 7'st Zanisi; 10'st Zapelli; 11'st Sperduto; 33'st Pomati)

UNDER 16: 9ª giornata di ritorno, Milan-Cittadella 9-1 (3', 36' e 11'st Sia; 29'st e 37'st Martinelli; 13'st Scotti; 17'st Bonomi; 20'st Di Siena; 30'st Manto)

UNDER 15: 9ª giornata di ritorno, Milan-Cittadella 4-1 (29' e 18'st Camarda; 25'st Sala; 37'st Battistini)

UNDER 12: 9ª giornata, Rhodense-Milan 1-4 (Sorrentino x2, Borsa, Marasco)

UNDER 11 FEMMINILE: 9ª giornata, Seguro (maschile)-Milan 12-3 (Carfí, Dan, La Rocca)

UNDER 10: 9ª giornata, Alcione-Milan 1-4 (Kostyuk x2, Baratti, Tarabugi)

UNDER 9: 9ª giornata, Milan-Centro Schiaffino 11-3 (Pinton x3, Bernasconi x2, Ruggeri x2, Gambarotto, Marchesetti, Sorrentino)