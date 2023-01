Settore giovanile rossonero: il programma del weekend

Fonte: acmilan.com

Il 2023 della Primavera Femminile inizia con un impegno casalingo contro il Parma: dopo un mese di stop, le giovani rossonere ripartono con l'obiettivo di restare in scia a Roma e Juventus in classifica. Impegno di altissimo profilo per la Primavera Maschile di Abate, che domenica sfida l'Inter nella stracittadina. Ritorna in campo l'U17 di Lantignotti contro il Cittadella, mentre secondo impegno dell'anno per l'U15 Femminile. Sabato spazio anche al recupero di campionato dell'U11. Di seguito il dettaglio degli impegni del fine settimana.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 14 GENNAIO

UNDER 15 FEMMINILE: 12ª giornata, Milan-Minerva, ore 16.00 - PUMA House of Football, Milano

UNDER 11: recupero, Ardor Bollate-Milan, ore 15.45 - Campo Sportivo di Bollate (MI)

DOMENICA 15 GENNAIO

PRIMAVERA FEMMINILE: 11ª giornata, Milan-Parma, ore 14.30 - PUMA House of Football, Milano

PRIMAVERA: 14ª giornata, Inter-Milan, ore 14.00 - Konami Youth Development Center (Milano)

UNDER 17: 2ª giornata di ritorno, Milan-Cittadella, ore 15.00 - PUMA House of Football, Milano