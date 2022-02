Settore giovanile rossonero, tutti i match in programma oggi

Si riporta di seguito - attraverso la programmazione indicata da acmilan.com - il programma completo odierno del settore giovanile del Milan:

PRIMAVERA: 3ª giornata di ritorno, Roma-Milan, ore 13.00 - Stadio delle Tre Fontane (Roma)

UNDER 12: 1ª giornata, Lombardia Uno-Milan, ore 14.00 - Comunale s. Ambrogio (Milano)

UNDER 10: 1ª giornata, Aldini-Milan, ore 14.30 - CS Aldini/Radice (Milano)

UNDER 16: recupero 1ª giornata di ritorno, Vicenza-Milan, ore 15.00 - Stadio Comunale Ceroni, Montegalda (VI)

UNDER 15: recupero 1ª giornata di ritorno, Vicenza-Milan, ore 15.00 - Campo Comunale, Vicenza (VI)

UNDER 11: 1ª giornata, Milan-Masseroni Marchese, ore 15.30 - CS Vismara (Milano)

UNDER 9: 1ª giornata, Milan-Alcione, ore 15.30 - CS Vismara (Milano)

UNDER 13: 5ª giornata di ritorno, Milan-Pro Sesto, 16.00 - CS Vismara (Milano)

UNDER 17 FEMMINILE : 5ª giornata di ritorno, Milan-Acc. Vittuone, ore 16.00 - CS Vismara (Milano)

UNDER 11 FEMMINILE: 1ª giornata, Ardor Bollate-Milan, ore 17.00 - CS Mons. Sala (Bollate)