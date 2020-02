Alexis Saelemaekers a Casa Milan, gli scatti del suo primo giorno da rossonero

Ieri Alexis Saelemaekers è diventato ufficialmente un nuovo giocatore rossonero. Per il giovane belga non è mancata la visita di rito al museo di Casa Milan, come testimoniano le foto pubblicate dall'account Twitter del Milan.

✍

Snapshots of our new signing: welcome Alexis Saelemaekers! 🇧🇪️#SempreMilan pic.twitter.com/7rWqml58ca — AC Milan (@acmilan) February 1, 2020