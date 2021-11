Amarcord Milan, la compilation di gol della cavalcata Europea del 1989/90

Intervenuto sul profilo Twitter, il Milan ha postato una video compilation con tutti i gol della cavalcata Champions 1989/1990. La spedizione europea, finita con la vittoria, rossonera, ha visto momenti iconici della storia del club di Via Aldo Rossi. Queste le immagini.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> Goals galore from the 89/90 European Cup triumph. A great way to whet the appetite for tomorrow’s match! <br><br> La nostra strada nella Coppa dei Campioni 1989/90, gol dopo gol! <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/1gcUBrVGrB">pic.twitter.com/1gcUBrVGrB</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1455444567315124225?ref_src=twsrc%5Etfw">November 2, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>