Amarcord Milan-Parma, gli highlights della sfida del 2006 tra rossoneri e crociati con Shevchenko capitano

In avvicinamento alla gara tra Milan e Parma, in programma tra pochi minuti, i canali social rossoneri hanno pubblicato gli highlights di una gara tra rossoneri e crociati della stagione 2005/06. Questo match, ricordato per la fascia di capitano sul braccio di Shevchenko, fu una sfida scoppiettante terminata 4-3 con le reti rossoneri firmate da Gilardino, Kakà, Shevchenko e da un autogol ducale.

