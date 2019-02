Amelia in visita ai rossoneri a Roma: "E' sempre un piacere rivedere tutti gli amici del Milan, per me ogni volta è come tornare in famiglia"

Attraverso Instagram, Marco Amelia, ex portiere rossonero, ha pubblicato una foto in compagnia di Rino Gattuso nell'hotel di Roma che ospiti il Milan in vista del match di questa sera contro la Lazio e questo messaggio: "È sempre un piacere rivedere Rino, Donnarumma, Abate, Montolivo e tutti gli amici del Milan, per me ogni volta è come tornare in famiglia: in bocca al lupo per la semifinale di Coppa Italia!".