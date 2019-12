Ancelotti: "Buon compleanno Milan! L'amore che le persone provano per te ti farà essere sempre giovane"

Tra le tante testimonianze d'affetto per il Milan arriva anche quella di Carlo Ancelotti, ex allenatore del Napoli che ha voluto esprimersi su Twitter: "Buon compleanno Milan!! Non sei più un ragazzino, ma i ricordi, i trionfi, la passione e l‘amore che tante persone provano per te, ti faranno essere per sempre giovane".

Buon compleanno Milan!! Non sei più un ragazzino, ma i ricordi, i trionfi, la passione e l‘amore che tante persone provano per te, ti faranno essere per sempre giovane. #SempreMilan pic.twitter.com/6JnRF8CC2g — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) December 15, 2019