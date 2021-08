Ancelotti ritrova Maldini: "Una leggenda e un grande amico"

Ieri si è giocata Real Madrid-Milan, amichevole che si è conclusa con il punteggio sullo 0-0. Match che ha visto sfidarsi le due squadre che hanno vinto più Champions League in assoluto, oltre che ha dato la possibilità di riabbracciare una vera e propria leggenda del mondo rossonero: parliamo di Carlo Ancelotti, che siede sulla panchina dei blancos. Ancelotti, che ha scritto la storia del Milan sia in campo che fuori, ha ritrovato Paolo Maldini, oggi DT rossonero. In foto il saluto tra i due: "Una leggenda e un grande amico".

Una leggenda e un grande amico pic.twitter.com/bZUd76k3NG — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) August 9, 2021