Bellanova si scusa per la foto con Chiellini sullo sfondo: "Era una foto privata, ho sbagliato a condividerla con alcuni amici"

Raoul Bellanova, in seguito alla polemica emersa sui social per una foto che lo ritrae nello spogliatoio della Juventus insieme a Cristiano Ronaldo - con Chiellini nudo sullo sfondo - ha voluto precisare su Instagram un aspetto non secondario in merito a questo scatto, scusandosi in modo particolare con il difensore bianconero: "Sono profondamente dispiaciuto per quanto uscito sui social in queste ore. Mi scuso prima di tutto con Giorgio Chiellini, non era mia intenzione. Assicuro a lui e a tutti i tifosi di calcio che ho solo fatto una foto con un grande campione, ma non ho postato nulla sui miei social. Ho fatto l'unico errore, di cui mi pento, di aver condiviso la foto con alcuni amici, senza averla prima controllata".