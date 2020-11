Boquete, il messaggio del nuovo acquisto del Milan femminile: "Un'altra avvventura, un'altra sfida"

Dopo l'ufficialità di Veronica Boquete, nuovo arrivo nella rosa del Milan Femminile, la calciatrice spagnola attraverso Twitter ha espresso la propria gioia per l'arrivo nella squadra di Ganz. Queste le sue parole: "Ciao Italia! Un altro paese, un altro campionato, un'altra avvventura, un'altra sfida"

Hi Italy!

Another country, another league, another adventure, another CHALLENGE. #GetOutOfYourComfortZone #followtherossonere #sempremilan pic.twitter.com/QBDih14JQR