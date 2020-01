Cagliari-Milan, gli highlights del match del 2011: Stasser decisivo

In vista della sfida alla Sardegna Arena di sabato 11, il Milan ha postato sui propri canali social gli highlights del match di Serie A del 2011, deciso dall'unica rete in rossonero di Rodney Strasser.

Highlights #CagliariMilan 2010/11

Can you remember who scored the winner with his one and only Rossonero goal ❓



Decisivo con il suo primo e unico gol in rossonero, stiamo parlando di ___ ❓#SempreMilan pic.twitter.com/Cc0WbZBqBN