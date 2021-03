Calabria verso Sassuolo-Milan: "Voglia di tornare alla vittoria"

Domenica pomeriggio il Milan andrà a Reggio Emilia per affrontare il Sassuolo di De Zerbi nel penultimo impegno stagionale prima della sosta natalizia. I rossoneri dovranno fare ancora a meno di Ibra, che oggi ha accusato un nuovo problema al polpaccio, ma non si sono persi d'animo. I ragazzi di mister Pioli vogliono tornare a Milano con i tre punti come dimostrano le parole di Davide Calabria su Instagram: "Allenamento in vista dell'importante trasferta contro il Sassuolo: concentrazione e tanta voglia di tornare alla vittoria".