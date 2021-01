Buon compleanno ad Alessio Romagnoli, che oggi compie 26 anni. Ecco il messaggio social del Milan: "Tanti auguri al capitano di tante battaglie insieme".

𝓐𝓵𝓮𝓼𝓼𝓲𝓸 𝓡𝓸𝓶𝓪𝓰𝓷𝓸𝓵𝓲 ©️



Many battles we've fought together, Captain.

Today we wish you a splendid #HBD



Tanti auguri al capitano di tante battaglie insieme #SempreMilan

@BancoBPMSpa pic.twitter.com/rqLpQO0S0x