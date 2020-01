Conti: "Non è stata la nostra miglior partita ma vincere accresce l'autostima"

Andrea Conti, intervenuto su Instagram, ha detto la sua sul successo dei rossoneri al Rigamonti, arrivato con le unghie e con i denti grazie alla zampata di Rebic: "In un percorso di crescita ci sono alti e bassi, non è stata la nostra miglior partita ma trovare la vittoria in serate del genere fa crescere l’autostima e anche...i punti in classifica".