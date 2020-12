Conti torna in campo: "Grande opportunità, grande vittoria"

L'ultimo periodo non è stato certamente uno dei migliori per Andrea Conti, che un po' per dei problemi fisici e un po' per le scelte di mister Pioli ha visto il campo con il contagocce. Questa sera però l'ex Atalanta è tornato in campo da titolare, e visti i tanti cambi in formazione ha anche indossato la fascia da capitano del Milan. Il terzino ha espresso la sua soddisfazione su Instagram: "Grande opportunità, grande vittoria".