Crotone-Milan, Kessiè è l'MVP del match: 58% delle preferenze per l'ivoriano

I canali social del Milan hanno riportato la vittoria di Franck Kessiè come MVP del match tra Crotone e Milan. L'ivoriano, autore di una grandissima prestazione, ha convinto i tifosi rossoneri che lo hanno votato con il 58% delle preferenze. Il 79 rossonero ha superato Hakan Calhanoglu e Simon Kjaer.

Quantity and quality: bravo Franck, you've earned yourself the @emirates MVP for yesterday's game 🥇🤜🤛



Un gol, quantità e qualità: complimenti Franck, sei stato votato come MVP di #CrotoneMilan 🥇🤜🤛

