Donnarumma e la maglia in beneficenza per Napoli: "Ci abbracceremo più forte di prima"

Gigio Donnarumma ha deciso di contribuire all'asta benefica organizzata dalla fondazione di Paolo e Fabio Cannavaro e di Ciro Ferrara. Ecco il messaggio video postato dal portiere rossonero su Instagram: "Ciao ragazzi, ho deciso di mettere all'asta la maglia che ho indossato nella partita dei 120 anni del Milan. Purtroppo la maglia non è qui con me, ma è stata spedita in direzione Napoli. Lo faccio per dimostrare la mia vicinanza verso il mio paese e verso tutti i napoletani. Un grande abbraccio anche a Paolo, Fabio e Ciro per la grandissima iniziativa che stanno facendo. Tutti insieme ce la faremo e ci abbracceremo più forte di prima".