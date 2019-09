Dramma Cafu, il messaggio del Milan: "Tutti i rossoneri sono con te"

Anche il Milan ha espresso il proprio cordoglio a Marcos Cafu per la perdita del figlio Danilo. Ecco il messaggio pubblicato dal club rossonero su Twitter: "Marcos, in questo momento di profonda tristezza ogni rossonero è con te e la tua famiglia. Il nostro abbraccio va a voi".

Our @officialcafu has lost his son, Danilo. It's with a sad heart that we offer our deepest condolences to his family at this saddest of times 🙏



