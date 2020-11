Emergenza coronavirus, Baresi: "L’Italia ce la vuole fare e ce la farà"

Franco Baresi, sul proprio profilo di Twitter, ha pubblicato questo messaggio nel giorno in cui è entrato in vigore l'ultimo DPCM per affrontare l'emergenza coronavirus: "L’Italia ce la vuole fare e ce la farà, facciamo un altro sforzo per chi rischia la vita per salvare quella degli altri. Mascherina, igiene e distanza. Vogliamoci bene".

L’Italia 🇮🇹 ce la vuole fare e ce l’ha farà, facciamo un altro sforzo per chi rischia la vita per salvare quella degli altri mascherina, igiene e distanza. Vogliamoci bene ❤️ — Franco Baresi (@FBaresi) November 6, 2020