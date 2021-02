Europa League, Hauge e Brahim nella top five dei miglior dribblatori della competizione

Guardando a dati e statistiche dell'Europa League, si può sottolineare l'ottimo impatto in questa competizione per Hauge e Brahim Diaz. I due giovani rossoneri, in particolare, sono nella top 5 dei giocatori con la miglior media di dribbling riusciti nell'arco dei 90 minuti.

.@jenspetter99 (3.23) and @Brahim Diaz (2.65) are both in the top five players with the most successful dribbles per 90 minutes in the #UEL.



[Via @firsttimefinish] pic.twitter.com/hYvEkXxDfw