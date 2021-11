Ex Milan, buon compleanno a Suso: lo spagnolo compie oggi 28 anni

Nato a Cadice in Spagna il 19 novembre 1993, oggi Jesus Suso compie 28 anni. Il Milan lo ricorda con un post sui propri profili social in cui gli augura un buon compleanno. In carriera Suso ha vestito la maglia del Milan 153 volte. Nonostante i suoi numeri con i rossoneri non fossero così malvagi (24 gol e 36 assist nelle 153 partite giocate), il rapporto con i tifosi non sbocciò mai del tutto, a causa delle prestazioni troppo spesso altalenanti. Ora Suso gioca in Spagna nel Siviglia. Ecco il post della società rossonera.

Wishing a very happy birthday to Suso. Have a good one! 🇪🇸



Tanti auguri a @suso30oficial! 🇪🇸 #SempreMilan @BancoBPMSpa pic.twitter.com/StoLfcUAvD — AC Milan (@acmilan) November 19, 2021