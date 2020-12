Ferrara e l'aneddoto su Sheva: "Lo marcai durante un trofeo Berlusconi, credevo che non avrebbe mai fatto tanti gol"

Ciro Ferrara, ex difensore della Juventus, ha raccontato su Instagram un aneddoto riguardante Shevchenko nel giorno dell'anniversario del suo Pallone d'Oro del 2004: "Trofeo Berlusconi, era appena arrivato e lo marcai io. Un mio amico mi chiese: “Ciro lo prenderesti al fantacalcio?” Bah, mi sembra uno che gioca lontano dalla porta non farà tanti gol.... Per tre anni di seguito fu capocannoniere! Scusa Sheva. P.S. ho perso un amico".