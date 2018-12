Festa Curva Sud, Sacchi: "Siete parte dei nostri successi, ci avete dato molto"

Al coro di auguri per i 50 anni della Curva Sud e dell'Associazione Milan Club si è unito anche il leggendario Arrigo Sacchi. Questo il video affidato a Daniele Massaro, condiviso su Instagram: "Mi spiace non essere lì con voi per festeggiare i 50 anni della Curva Sud. Una tifoseria che ci ha dato molto, non solo nel tifo ma anche nell'affetto, tutti quei successi sono stati anche vostri. Un abbraccio a tutti, buona festa".