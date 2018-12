Festa Curva Sud, Seba Rossi: "Da sempre e per sempre siete il dodicesimo uomo in campo"

Per celebrare i 50 anni della Curva Sud e dell'Associazione Milan Club, l'ex storico portierone rossonero Sebastiano Rossi ha affidato a Daniele Massaro questo video-messaggio: "Ciao ragazzi! Siete stati, siete e sarete per sempre il dodicesimo uomo in campo. Vi faccio tanti auguri per i vostri 50 anni, Milan per sempre nel mio cuore!"