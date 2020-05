Fiorentina-Milan, gli highlights dell'addio rossonero di Maldini

Sui propri profili social, il Milan ha condiviso gli highlights dell'ultima partita di Maldini con il Milan. Immagini commoventi e che denotano l'amore del numero 3 rossonero per la maglia del diavolo.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">A farewell like no other <a href="https://twitter.com/hashtag/OnThisDay?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#OnThisDay</a>, 11 years ago: Paolo Maldini <br><br>A Firenze cala il sipario: undici anni fa, oggi, Paolo Maldini dava l'addio al calcio giocato <br><br>Sponsored by <a href="https://twitter.com/skrill?ref_src=twsrc%5Etfw">@skrill</a>. Make your money move<a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/Onx2muKxKq">pic.twitter.com/Onx2muKxKq</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1267026053647777792?ref_src=twsrc%5Etfw">May 31, 2020</a></blockquote>