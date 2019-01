FOTO - I rossoneri Romagnoli e Donnarumma con Nusret

Proseguono le vacanze a Dubai per i rossoneri Gianluigi Donnarumma ed il capitano Alessio Romagnoli. Il duo milanista, in serata, ha pubblicato delle simpatiche foto nelle proprie 'storie' Instagram in compagnia di Nusret Gökçe. Soprannominato Salt Bae, è un famosissimo imprenditore, chef e macellaio: diventato virale sui social per i suoi buffi video in cucina.