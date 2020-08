FOTO - Ibrahimovic in Sardegna: incontro e abbraccio con Sinisa Mihajlovic

Come riportato dal profilo Instagram di Viktorija Mihajlović, figlia dell'allenatore del Bologna, Zlatan Ibrahimovic si trova in Sardegna. In un video, infatti, viene ritratto l'incontro tra il campione svedese e Sinisa Mihajlovic, amici di vecchia data che si sono stretti in un lungo e caloroso abbraccio. Per entrambi, questi sono gli ultimi giorni prima della ripresa degli allenamenti.