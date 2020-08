Giacinti si rivolge ai tifosi: "Scenderemo in campo per voi"

Alla vigilia della ripresa del campionato contro il Florentia, Valentina Giacinti, intervenuta su Instagram, ha mostrato tutta la sua emozione per il ritorno in campo, rivolgendosi ai tifosi: "Per Voi. Dopo tanti mesi difficili eccoci qui..non sembra vero eppure oggi ricomincia la serie A. Sappiamo che purtroppo non potrete essere al nostro fianco ma noi siamo pronte a scendere in campo per Voi e faremo di tutto per regalarvi emozioni".