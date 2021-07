Giroud saluta i tifosi rossoneri: "Sono sicuro che insieme raggiungeremo grandi traguardi. Forza Milan"

Intervenuto con un video sui propri canali social, il Milan ha pubblicato un breve estratto delle prime parole di Giroud in rossonero. L'attaccanta francese ha salutato così i tifosi rossoneri: "Ciao rossoneri e tifosi. sono molto contento di aver firmato per il Milan. Voglio ringraziare Massara e Maldini per avermi accolto. Ovviamente anche Ivan Gazidis che conosco personalmente. Sono sicuro che insieme raggiungeremo grandi traguardi. Forza Milan"