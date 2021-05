Gli auguri del Milan a Nereo Rocco: "Eterna leggenda rossonera"

Il 20 maggio, nella storia rossonera, riporta alla memoria la nascita di uno storico personaggio che ha contribuito ai grandi successi del Milan: Nereo Rocco. L'allenatore triestino, nato nel 1912, è stato il tecnico più vincente nella storia rossonera.

Today we celebrate the birthday of an eternal Rossoneri legend: Nereo Rocco ❤️



Nel giorno del suo compleanno ricordiamo il Paròn Nereo Rocco, eterna leggenda rossonera ❤️ #SempreMilan pic.twitter.com/312ANzoXW2