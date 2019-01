Higuain al Chelsea, il popolo milanista si scatena su Twitter con #HiguainIsBReady

I tifosi del Milan si sono resi protagonisti su Twitter con un particolare gesto goliardico nei confronti dell'ormai ex attaccante rossonero Gonzalo Higuain. I supporter milanisti, infatti, hanno postato sotto l'annuncio dell'arrivo del centravanti al Chelsea, una serie di tweet identici. Tutti questi messaggi contengono la foto dello snack Nutella B-Ready, con cui lo stesso Higuain era stato pizzicato da Samu Castillejo in una foto sul volo per Jedda, in occasione della recente partita giocata in Super Coppa.