Ibra, nuovo messaggio social: prenderà la 9 del Milan?

Zlatan Ibrahimovc non ha ancora firmato il rinnovo con il Milan, ma l'accordo tra le parti è stato trovato e nelle prossime ore verrà ufficializzata la sua permanenza in rossonero per un'altra stagione. Intanto, su Instagram, lo svedese ha pubblicato una storia con la scritta "The Lion King" e una sua foto con la maglia numero 9 dei Los Angeles Galaxy. Che sia un indizio per dire che cambierà il suo numero di maglia al Milan, passando dal 21 al 9?