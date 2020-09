Ibrahimovic, messaggio a Danny Green dei Lakers: "Ecco la nuova maglia. Porta a casa il trofeo"

Intervenuto sui canali social del Milan, Zlatan Ibrahimovic ha voluto donare una maglietta autografata a Danny Green, guardia tiratrice dei Lakers. Il cestista, in particolare, è stato visto più volte presentarsi prima di alcune partite con alcune maglie rossonere. Questo il suo messaggio: "Come va Danny? Ti ho visto indossare la maglia del Milan per i playoffs. Volevo augurarti il meglio per il proseguio della stagione e volevo mandarti la nuova maglia del club. In bocca al lupo e porta a casa il trofeo"