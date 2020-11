Ibrahimovic: "Perché correre se puoi volare?"

Zlatan Ibrahimovic, intervenuto su Twitter, ha pubblicato lo scatto della sua rovesciata contro l'Udinese, commentando lo splendido gesto tecnico con il suo solito stile: "Perché correre se puoi volare?".<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Why run when you can fly <a href="https://t.co/zNLK8H5hB0">pic.twitter.com/zNLK8H5hB0</a></p>— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) <a href="https://twitter.com/Ibra_official/status/1322920525287620610?ref_src=twsrc%5Etfw">November 1, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>