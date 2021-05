Ibrahimovic ringrazia i tifosi del Milan e esulta: "Non siamo soli"

Tra i grandi protagonisti della stagione rossonera, senza dubbio, non si può non citare Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese ha svoltato le sorti e il destino del Milan e, nonostante alcune assenze, ha messo indiscutibilmente la sua firma su questa annata. Intervenuto su Instagram, il campione svedese ha postato un video con i tifosi rossoneri scrivendo "Non siamo soli". Un giusto tributo al tifo rossonero.